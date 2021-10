Grève à la clinique d'Alençon

La clinique privée d'Alençon commence à relever la tête, après un dépôt de bilan, et son rachat en août 2010, par le groupe "Clinique Développement", deuxième pôle médico chrirugical privé de basse-Normandie en nombre de lits.

Mais sur le site d'Alençon, il n'y a plus de directrice dans l’établissement depuis 3 semaines, et le personnel a des revendications concernant le manque de dialogue, d'organisation, de considération et le manque de personnel qualifié, trop souvent remplacé par des gens non qualifiés.

Ecoutez ci-dessous Martine Laigneau, délégué CGT :