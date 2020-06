Seine-Maritime. Près de 900 foyers privés de gaz pour des canalisations rompues

Deux interventions des pompiers pour des fuites de gaz ont été similaires et quasiment simultanées en Seine-Maritime, le mercredi 10 juin.

Ils sont intervenus d'abord au Havre, à l'angle entre l'avenue Christophe-Colomb et l'avenue du 16e port pour une canalisation de gaz qui a été rompue par un engin de chantier. Un périmètre de sécurité a été mis en place entre 11 heures et 14 h 30 et trois sociétés voisines ont été évacuées, soit 25 personnes en tout. La circulation a été interrompue sur la route et sur une voie de fret de la SNCF. Les équipes de GRDF ont pu colmater la fuite. Dans l'attente de leurs réparations, 476 usagers sont privés de gaz.

Dans le même temps, une autre fuite de gaz, elle aussi due à des travaux publics, s'est déclenchée à Caudebec-lès-Elbeuf, rue Félix-Faure. Un périmètre de sécurité a, là aussi, été mis en place, entre 11 h 30 et 15 h 15, et deux magasins à proximité ont dû se confiner par précaution. 396 personnes sont impactées par la coupure de gaz, le temps des réparations.