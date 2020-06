Seine-Maritime. La programmation d'Un Été au Havre dévoilée : sept nouvelles œuvres

C'est l'un des rares événements culturels en France à ne pas être annulé cet été : Un Été au Havre 2020. La programmation a été dévoilée ce mercredi 10 juin. Il n'y aura pas de grand spectacle d'ouverture en raison des conditions sanitaires, mais sept nouvelles œuvres d'art monumentales vont être installées à travers la ville et trois expositions seront proposées. Un Été au Havre se déroulera du 11 juillet au 4 octobre. Le budget est d'un peu moins de 3 millions d'euros.

Sept nouvelles œuvres dans l'espace public

Stephan Balkenhol, Monsieur Goéland. L'artiste allemand est de retour au Havre avec Monsieur Goéland, un être hybride qui complète la famille de personnages qu'il a installée en 2019 sur les façades des immeubles du centre-ville. Installée sur l'esplanade du Muséum du Havre, cette sculpture en bronze peint qui culminera à près de 6 mètres interpellera les visiteurs.

Monsieur Goéland trônera à six mètres, place du Vieux marché. - Un été au Havre

Alice Baude, H2O=$. Etudiante à l'ESADHaR, Alice BAUDE vit au Havre depuis 2017. A travers cette œuvre visible à la surface du bassin du commerce, elle interroge notre obsession pour les "liquides", l'argent ou l'eau qui nous compose.

La phrase "Le liquide pour seul réel" flottera dans le bassin du commerce. - Un été au Havre

Benedetto Bufalino, installation de l'artiste avec vue mer. Le parking de la plage va être le lieu d'une œuvre qui sera dévoilée au moment du démarrage de la saison. L'artiste se joue des objets du quotidien qu'il détourne de façon ludique. Pour Un Été au Havre, Benedetto Bufalino va transformer un objet familier de l'imaginaire estival en œuvre d'art éphémère.

Exemple d'œuvres de Benedetto Bufalino. - Un été au Havre

Ranier Gross, l'Endroit et l'Envers. L'artiste est notamment connu pour ses installations sculpturales monumentales, des créations plastiques qui construisent et dessinent l'espace. Au Havre, il intervient sur la façade de l'hôtel de ville avec une œuvre dont le titre fait référence à la vieille ville d'avant-guerre enterrée ici et ainsi à l'histoire du Havre.

Des lianes et des racines pour mettre en évidence la façade de l'hôtel de ville. - Un été au Havre

Claude Lévêque, la Tendresse des loups. Inspiré par la complexité des combinaisons structurantes de l'église Saint-Joseph, impressionné par la force de cet édifice où l'absence d'ornement fait entièrement place à la spiritualité, Claude Lévêque a recherché "un geste visuel, comme un pas de côté à l'architecture totale d'Auguste Perret, qui s'y adapte et s'y confronte".

Antoine Schmitt, la Sprite. Les cheminées de la centrale EDF vont une nouvelle fois s'illuminer avec la création d'Antoine Schmitt, qui revient avec une nouvelle version de son œuvre, La Sprite. Connectée par Internet à la météo en temps réel, l'œuvre perçoit de manière très sensible les éléments naturels et livre un regard poétique sur les forces invisibles qui nous entourent.

Fabien Mérelle, A l'Origine. Visible au Havre à l'occasion de l'édition 2018, A l'Origine est de retour. Même si le pachyderme n'a pas encore décidé où il s'installera, cette figure connue des Havrais fera le plaisir des petits et grands.

L'éléphant revient alors que la sculpture Au bout du monde du même Mérelle a été endommagée. - Un été au Havre

Trois grandes expositions

MuMa, Nuits électriques (du 3 juillet au 1er novembre). Avec Nuits électriques, le MuMa – Musée d'art moderne André Malraux du Havre – explore pour la première fois la question de la perception de l'éclairage artificiel urbain par les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale.

Le Portique, MRZYK & MORICEAU "NEVER DREAM OF DYING" (du 11 juillet au 27 septembre). Le Portique accueille le duo d'artistes français Mrzyk & Moriceau dont les dessins s'affichent partout : dans des livres jeunesse, dans des clips vidéo pour des musiciens de renom comme Air, Sébastien Tellier et The Avalanches, mais aussi dans les lieux d'art. L'exposition "Never Dream of Dying" invite le public à se perdre dans un labyrinthe peuplé de figures que les artistes se plaisent à esquisser.

Le Tetris, EXHIBIT ! (du 27 juin au 6 septembre). Avec EXHIBIT !, le Tetris se mue le temps de l'été en un point de rencontre des arts et cultures numériques en Normandie. EXHIBIT ! c'est aussi un FabLab ouvert à tous, des rencontres et de nombreux ateliers pour mieux comprendre ce monde numérique qui nous entoure.