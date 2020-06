Musique. Vianney annonce sa tournée : N'attendons pas

Il semblerait que Vianney soit pressé de retourner sur scène. Lui qui a souffert du Covid-19 pendant le confinement a repris ses forces en dévoilant il y a un mois le titre N'attendons pas. Visiblement, son planning est déjà bien chargé : après nous avoir accordé une interview le 14 mai dernier dans Normandie Matin sur Tendance Ouest, l'artiste se produira le samedi 13 juin sur le plateau de TF1, à l'occasion de la finale de l'émission The Voice.

Et ce n'est pas tout ! Le chanteur de 29 ans nous a fait part d'une autre bonne nouvelle via Twitter, l'annonce de la 1re partie de sa tournée N'attendons pas. Les couleurs vives et le dessin d'une fusée nous montrent l'enthousiasme du chanteur.

MISE EN VENTE de la 1ère partie de tournée vendredi 10H __ pic.twitter.com/Up09xJtnDb — Vianney (@VianneyMusique) June 8, 2020

Si la mise en vente des billets prévue ce vendredi 12 juin à 10 heures ravit les fans, il reste cependant des points d'interrogations à l'heure où nous écrivons ces lignes. A quelles dates et dans quelles villes vont se dérouler les concerts ?

L'annonce, également partagée sur Instagram, étonne et réjouit énormément de fans de Vianney.