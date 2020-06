Formule 1 . Huit courses en dix semaines pour Pierre Gasly et Esteban Ocon 

Depuis quelques jours, ils savent. Passionnés, écuries et pilotes peuvent désormais saliver à nouveau aux joutes mécaniques du plus prestigieux championnat de sport automobile au monde, celui de F1. En Normandie, les deux pilotes Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Estban Ocon (Renault) vont pouvoir entrer dans le vif du sujet deux fois en Autriche (5 et 12 juillet), puis en Hongrie (19 juillet). De la même manière, deux apparitions anglaises suivront (2 et 9 août) avant l'Espagne (16 août), la Belgique (30 août) et l'Italie, le 6 septembre à Monza. Il sera temps ensuite, de savoir si d'autres dates peuvent se greffer à ce championnat en automne. Une chose est sûre, comme l'a tweeté Pierre Gasly : "je n'en peux plus d'attendre".