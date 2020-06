Football (Ligue 2). 36 joueurs au SM Caen, qui sont les dix qui doivent partir ?

Lundi 15 juin, le SM Caen va officiellement déposer ses documents financiers, que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) doit éplucher avant de rendre un avis décisif pour l'avenir du club. Loti ou pas d'un ou plusieurs nouveaux actionnaires, en capacité ou pas de boucher les trous et de redémarrer sur un nouveau projet, le club normand doit néanmoins penser à l'avenir proche et à… sa masse salariale. La donne est simple : le mercredi 1er juillet, le groupe caennais sera composé de 36 joueurs sous contrat. Trop. Dix joueurs, voilà le "dégraissage" obligatoire à appliquer. Parmi ceux-ci, les salaires de Prince Oniangue, Yacine Bammou et Santy N'Gom sont dans les plus élevés et, comme une foule de jeunes qui ont signé ces deux dernières années, ils vont devoir trouver un nouveau point de chute, a minima en prêt. On pense à Evens Joseph, Jan Repas, Timo Staviski. Et puis, il y a les valeurs marchandes qui pourraient sauver les meubles : Jessy Deminguet et Caleb Zady-Sery. Ceux-là pourraient être vendus. Et le plus cher sera le mieux.