Hausse du chômage en Basse Normandie : + 0.9 % en août

Le nombre de demandeurs d’emplois en Basse Normandie en hausse de 0.9 % en août par rapport à juillet dernier.

Le nombre de personnes totalement privées d’activités, s’établit à 62 031, soit une hausse de 0.9 % fin juillet, contre 0.8 % en France métropolitaine, dans la région c’est plus 7.7 % sur un an.

Par département, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de + 1.3 % dans l’ Orne, + 1.2 % dans la Manche, + 0.7 % dans le Calvados .

En Basse-Normandie, le nombre de demandeurs d’emploi ayant une activité partielle augmente de 0.9

% en juillet.

En Basse Normandie, le nombre d’individus inscrits à Pôle Emploi, s’établit à 97 761 personnes.

Selon les catégories d'âge : Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, totalement privés d'activité, diminue en août de 1,2% , +5,3% sur un an. Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans augmente de 1,2%, +6,0% sur un an, et le nombre de ceux de 50 ans et plus est en hausse de 2 %, mais atteint les 14.9 % ces douz derniers mois.