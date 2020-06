Normandie. Petit Futé : "Chacun cherche toujours ailleurs ce qu'il a devant les yeux"

Anne Crochard est responsable d'édition du Petit Futé Normandie.

L'édition 2020 vient de sortir. Qu'y trouve-t-on de neuf ?

On a beaucoup développé le département de l'Orne. En plus, depuis le confinement, il a vraiment le vent en poupe. Nous nous sommes rendu compte que beaucoup avaient un a priori sur ce territoire, alors que c'est un département vraiment magnifique. On trouve aussi, bien sûr, dans ce guide, des nouvelles adresses, des endroits insolites, une liste de jardins normands qui nous ont touchés. Nous nous sommes peut-être un peu plus rapprochés de la nature.

Cette année, l'édition s'adresserait-elle plus particulièrement aux Normands ?

"Chacun cherche toujours ailleurs ce qu'il a devant les yeux." On se le répète souvent avec l'équipe. Le Petit Futé Normandie s'est toujours adressé aux touristes, mais également et surtout aux Normands : quel Normand peut prétendre aujourd'hui connaître parfaitement sa région ? Elle abonde de trésors et de richesses, de gens passionnés et passionnants. C'est énorme ! D'ailleurs, nous avons décliné d'autres guides, comme par exemple le Parc Régional Normandie Maine ou le guide Normandie Cabourg Pays d'Auge, le guide de la Normandie à vélo ou, le petit dernier, le City Guide de Caen.

On peut vraiment être dépaysé dans le département voisin ?

Vous pensez ! Ils sont cinq départements à se partager le gâteau, avec chacun sa part de paysages incroyables, d'Histoire grande et petite, de gastronomie, de producteurs, de fêtes, de littérature, de peinture, de philosophie, de haute couture… Il est temps de prendre le temps d'apprécier ce que l'on a ici.

Pratique. 9,95€. Disponible en ligne à cette adresse.