Médias. Paris-Normandie : les salariés en faveur de l'offre de la Voix du Nord

Alors que le tribunal de commerce de Rouen examinera, le mardi 9 juin, deux offres de rachat du journal en liquidation Paris-Normandie (240 salariés), la plupart des salariés ont voté "à une large majorité, pour la proposition de La Voix du Nord" qui appartient au groupe belge Rossel d'après l'AFP. Les élus des Comité social et économique de la Snic, société éditrice du quotidien, et de la RNP, sa régie publicitaire, estiment qu'elle est "de loin la plus sérieuse et la plus pérenne" des offres déposées d'après un communiqué paru le samedi 6 juin, avec "une solidité financière" qualifiée de "très bonne". De l'autre côté, une offre concurrente a été déposée par NP holding, détenu à 51 % par un autre groupe belge (IPM), et à 49 % par Fininco (holding de Jean-Louis Louvel, propriétaire actuel de plus de 90 % du journal). Un problème pour les représentants des salariés qui accusent "notre actionnaire Jean-Louis Louvel, qui a décidé de nous abandonner et de demander le placement de notre entreprise en cessation de paiement". Dans les deux cas, 60 postes seraient menacés.

Avec AFP.