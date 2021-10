Calvados. Activités nautiques : pourquoi ne pas se jeter à l'eau ?

Les rayons de soleil se propagent, les températures augmentent... En d'autres termes, l'été approche à grands pas. En cette période de déconfinement, les bases nautiques telles que "Au fil de l'Orne" située à Caen ou l'association OCEAN située en partie à Ouistreham proposent un large choix d'activités. Bateau à pédales, bateau électrique, paddle ou encore canoë... Seul, en famille ou entre amis, la base nautique "Au fil de l'Orne" propose de nombreuses activités sur l'eau. Du côté de Ouistreham, des professionnels accueillent et suivent les participants pour des activités telles que le char à voile, la planche à voile, etc.

Bateau, canoë et paddle

"Au fil de l'Orne"

Après un temps d'installation, l'équipe de la base nautique "Au fil de l'Orne" précise que dorénavant, "toutes nos embarcations sont disponibles à la location". Elle propose en outre de partir à la découverte de la vallée de l'Orne à bord d'un bateau à pédales seul, en couple, en famille ou entre amis. Et pendant l'effort, le réconfort : une fois sur l'eau, vous pourrez apprécier le calme et la beauté de ce cadre naturel. Les parcours vont de 1,3 km (30 minutes) à 10,7 km (trois heures).

Pour profiter pleinement, il est également possible de louer un bateau électrique. Certains sont équipés d'une table, pouvant servir pour un pique-nique. Plusieurs parcours sont disponibles : 5,3 km (une heure), 10,7 km (deux heures) ou encore 23 km (trois, quatre ou cinq heures). Pour les plus aventuriers et sportifs, la base nautique offre la possibilité de pratiquer le canoë-kayak ou encore le paddle. Et ce, pour une courte ou très longue durée (jusqu'à cinq heures).

"Toutes nos embarcations sont disponibles à la location"

Pour celles et ceux qui préfèrent se reposer, lire ou en encore faire les magasins, il faudra se déplacer de l'autre côté des Rives de L'Orne. En effet, l'équipe du centre commercial a mis en place jusqu'au samedi 22 août l'événement "Comme en VaCaenCes". Pendant cette période, il est possible d'apprécier paisiblement le jardin installé sur l'esplanade. Il y aura également des activités telles que du yoga paddle, des pêches aux canards, etc.

Du char à voile

à Ouistreham

Changeons de cap, direction la côte. L'équipe de l'association OCEAN met en place une location de matériels aux visiteurs et les accompagne lors de certaines pratiques sur différents sites : celui de la Baie de Sallenelles pour la voile et la plage de Riva Bella à Ouistreham pour le char à voile.

Base nautique "Au fil de l'Orne", à proximité des Rives de l'Orne à Caen. Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 19 h et chaque jour, en période de vacances. 07 49 25 22 62. OCEAN, Jetée Paul-Emile Victor, La Pointe du Siège à Ouistreham. 02 31 97 00 25.