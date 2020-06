Normandie. George Floyd : manifestations à Caen et Rouen

Il y a eu un peu de grabuge. 1 500 personnes, selon la préfecture de Seine-Maritime, ont défilé vendredi 5 juin en fin de journée à Rouen, en hommage à George Floyd mais aussi pour dire non au racisme et aux violences policières, lors d'une manifestation émaillée de heurts avec la police. "Les forces de l'ordre ont fait face à des manifestants qui pour certains étaient hostiles. Ces manifestants ont tenté de s'en prendre à des bâtiments de la police nationale", a indiqué la préfecture de Seine-Maritime. "Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et, afin de rétablir l'ordre, elles ont fait usage de grenades lacrymogènes", ont ajouté les services de l'État précisant "qu'il y a eu huit interpellations".

Plus calme à Caen

À Caen, des manifestants ont également commencé à se rassembler vers 18h-18h30, le 5 juin, et ils étaient "1 500 en début de manifestation", selon la préfecture du Calvados. Alors que la manifestation était en train de se terminer à 21h20, aucun heurt n'était à signaler, selon la préfecture.

A #Rouen, des milliers de personnes sont actuellement rassemblées contre les violences policières, après la mort aux États-Unis de George Floyd #Normandie pic.twitter.com/jyrGMW0OtI — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 5, 2020

George Floyd était un "Afro-Américain", mort fin mai aux États-Unis, sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. L'interpellation et l'agonie de la victime ont été filmées par des passants.