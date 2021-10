Ouistreham : un sauvetage périlleux (photos)

Compte-tenu des conditions météorologiques dégradées (vent de près de 40 noeuds, mer agitée à forte) et de l’éloignement du New Look (une vingtaine de milles des côtes), la mission de sauvetage a été confiée au canot tout temps SNS 091 Sainte Anne des Flots.

Fidèle à leur habitude, les sauveteurs bénévoles de Ouistreham appareillent moins de 8 minutes après leur engagement par le CROSS.

Le chalutier et ses trois occupants ont été mis en sécurité, à bon port à Ouistreham, après une intervention de la SNS 091 qui a duré près de 5 heures dans des conditions extrêmes.