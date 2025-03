Manche. Un plaisancier toujours porté disparu malgré les recherches du Cross Jobourg au large de Chausey

Un plaisancier a disparu vendredi 14 mars en fin d'après-midi au large de Chausey dans la Manche. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a été informé par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Il n'a pas, pour l'heure, pas encore été retrouvé.

Le plaisancier a perdu pied en tentant de rejoindre son bateau

Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, "le plaisancier accompagné d'une deuxième personne avait mis son bateau pêche promenade au mouillage pour aller pêcher à pied. Il a malheureusement perdu pied alors qu'il tentait de rejoindre son bateau quelque temps plus tard". La deuxième personne ne l'aurait pas vu refaire surface et a prévenu les secours.

Le Cross Jobourg mobilisé

Face à cette situation, le CROSS Jobourg a diffusé un message Mayday Relay et a engagé plusieurs moyens pour rechercher et porter secours à la personne en difficulté (hélicoptère de la Marine nationale, une vedette de la SNSM, etc.).

Sans éléments complémentaires et le secteur de disparition ayant été intégralement investigué pendant plusieurs heures, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, sur proposition du Cross Jobourg, a décidé d'interrompre les recherches par moyens dirigés.

Les moyens qui naviguent dans le secteur sont appelés à une veille attentive. Une enquête a été ouverte sous la supervision de la gendarmerie.

Rappel à la vigilance

Le préfet maritime rappelle la vigilance et la préparation nécessaire face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.