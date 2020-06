Orne. Covid-19 : très lente décrue hebdomadaire de l'épidémie

Jeudi 4 juin au soir, 310 personnes restaient hospitalisées pour Covid-19 en Normandie, dont 19 en réanimation.

Dans l'Orne, 41 patients sont toujours à l'hôpital (contre 46 une semaine auparavant). Quatre restent en réanimation, un chiffre identique à la semaine précédente. Pas d'évolution non plus du nombre des décès : 37 dans les hôpitaux ornais. Enfin, 209 personnes ont désormais pu regagner leur domicile, soit 12 de plus en une semaine.