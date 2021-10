Sallenelles. Une exposition pour mieux comprendre les mammifères marins

Une nouvelle exposition extérieure débarque devant la Maison de la Nature et de l'estuaire à Sallenelles sur les "Mammifères marins de Normandie". Elle sera visible jusqu'au mardi 15 décembre. Placée à l'entrée de l'espace naturel sensible de l'estuaire de l'Orne, l'exposition a pour but de sensibiliser les visiteurs à l'observation des mammifères marins sans les déranger. Cette exposition a été créée par le Groupe Mammalogique Normand (GMN) et adaptée par le CPIE Vallée de l'Orne. Même si leur présence est discrète, les mammifères marins sont bien présents sur le territoire maritime normand et ces espèces sont relativement communes à l'échelle régionale. Les panneaux installés permettront aux visiteurs de connaître les mammifères marins observés régulièrement sur les côtes : phoques gris et phoques veaux-marins, grands dauphins, marsouins communs... L'exposition est gratuite et en libre d'accès.

La structure, elle, est ouverte en juin du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.