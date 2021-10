Manche. Municipales : neuf triangulaires au second tour

Les candidatures devaient être déposées avant le mercredi 3 juin dans les communes concernées par le second tour des élections municipales 2020, le 28 juin. Dans la Manche, douze communes de plus de 1 000 habitants concernées par le scrutin de liste devront donc procéder à un second tour.

Dans plus de la moitié des cas, on assiste à un statu quo en matière de candidature. À Cherbourg-en-Cotentin, seule quadrangulaire de ce second tour, les quatre listes du premier tour ont décidé de se maintenir. Même situation, mais avec trois listes à Agon-Coutainville, Jullouville, La Hague, Montmartin-sur-Mer, Sottevast ou encore Sourdeval. En revanche, il y aura une liste de moins à Coutances, Saint-Lô et Granville. Dans les deux premières, l'un des candidats s'est tout simplement retiré. Dans la Monaco du Nord, deux listes ont fusionné. Quoi qu'il en soit, nous assisterons ici à trois triangulaires. Enfin, les deux dernières villes s'offriront des duels après une fusion de listes à Saint-Sauveur-Village et un retrait à Avranches.