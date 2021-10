Granville. Municipales : une triangulaire fatale à Dominique Baudry ?

Si la politique était une question de mathématiques, cela se saurait. Mais on ne peut pas nier que l'issue du scrutin municipal à Granville se précise quelque peu. La maire sortante, Dominique Baudry, arrivée en tête au premier tour (33 %), est très fragilisée par la fusion des deux listes arrivées en 2e et 3e position. En effet, Gilles Ménard (30 %) et Fanny Garcion (25 %) se sont rapprochés pour déposer, mardi 2 juin, une liste commune en vue du 2nd tour.

La liste fusionnée "Ensemble pour Granville écologique et solidaire". - Préfecture de la Manche

Comme un malheur n'arrive jamais seul, le maintien de la liste menée par Denis Féret (12 % au premier tour) complique encore un peu plus la tâche de l'édile actuelle qui devra aller puiser ses voix chez les très nombreux abstentionnistes du 1er tour (57 %) à condition que ces derniers se décident à aller voter le dimanche 28 juin.