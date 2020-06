Caen. Un point de prélèvement sur le site Clémenceau du CHU

Le CHU de Caen a ouvert à tous, depuis la fin du mois de mai, son centre de prélèvement Covid-19, sur le site Clémenceau, au niveau de l'ancien CHR. Ouvert sept jours sur sept, il est accessible aux patients qui bénéficient d'une prescription médicale, sur rendez-vous. Pour cela, il faut contacter le 02 31 27 24 33 ou écrire un email à covid-clem@chu-caen.fr, du lundi au vendredi de 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h ou le week-end de 7 h à 10 h. Les prélèvements peuvent être réalisés du lundi au vendredi de 7 h à 10 h et de 16 h à 19 h, ou le week-end et jours fériés de 7 h à 10 h.

Les résultats de ces tests PCR, réalisés par voie nasale, arrivent dans les 24 heures après le prélèvement.