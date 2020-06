Alençon. Vandalisme : une école visée par une tentative d'incendie

L'école Molière, située dans le quartier de Perseigne, à Alençon, a été victime d'une intrusion et d'une tentative d'incendie dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juin. Un ou des suspects ont répandu un liquide inflammable sur le sol et ont tenté d'y mettre le feu, heureusement sans y parvenir. Pas de conséquence grave, donc, mais cet acte de vandalisme nécessite un nettoyage de l'établissement qui restera fermé jeudi 4 juin et peut-être aussi vendredi 5 juin. Une enquête a été ouverte par la police. Le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac "condamne avec fermeté ces actes d'une extrême gravité". Il propose "le déploiement de la vidéoprotection aux abords de tous les établissements scolaires de la ville".