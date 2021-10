Sotteville-lès-Rouen. Il percute une voiture et prend la fuite

Faits Divers, Justice. Deux voitures se sont percutées, ce mardi 2 juin dans l'après-midi à Sotteville-lès-Rouen, à l'intersection des rues Francisco-Ferrer et Pierre-Corneille. Le conducteur de l'une des voitures a pris la fuite. Dans l'autre véhicule, qui s'est retrouvé sur le flanc, un homme de 77 ans et une femme de 75 ans ont dû être désincarcérés. Lui est indemne. La femme a été légèrement blessée et conduite vers le CHU de Rouen.