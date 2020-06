Orne. Mouvement rural de jeunesse chrétienne : deux camps pour l'été

Un mois et demi après le début du déconfinement, cet été 2020, comme tous les ans, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) de l'Orne va organiser des séjours pour les collégiens et lycéens, pour vivre un temps en collectif.

Pour les plus jeunes, ce sera du 5 au 17 juillet à Jobourg dans la Hague (Manche), sur le thème de l'énergie. Pour les lycéens, ce sera Bouff'ton terroir à Clairfayts (Nord), sur la thématique des circuits-courts et l'alimentation, du 11 au 25 juillet. Mais à un peu plus d'un mois du début de ces camps, les différentes consignes sanitaires qui y seront applicables, liées à l'après-Covid-19, ne sont toujours pas connues par les organisateurs. "On prépare tout ce qu'on peut et on s'adaptera ensuite", explique Valentin Parage, coordinateur départemental du MRJC de l'Orne. Évidemment, tous les protocoles seront mis en place et respectés.

Il reste quelques places pour participer à l'un de ces deux camps (entre 325 et 375 €). Tous les détails et inscriptions sur le site web du MRJC.