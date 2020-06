Bagnoles-de-l'Orne. L'artiste normand Journou décore la nacelle d'une grande roue

Du 30 mai au 5 juillet, une grande roue est installée place Mélodion à Bagnoles-de-l'Orne. Cette grande roue, les Normands ont l'habitude de la retrouver régulièrement sur de grands événements, comme les Festivals Beauregard ou Papillons de nuit. Depuis peu, l'artiste de street-art Journou a pris ses bombes de peintures et ses pinceaux pour décorer la nacelle PMR (Personnes à mobilité réduite), sur laquelle on peut désormais retrouver Homer Simpson ou encore le masque de la série Casa de Papel.

La grande roue de Bagnoles-de-l'Orne est ouverte les mercredi et jeudi entre 14 heures et 20 heures, le vendredi de 11 heures à 23 heures et le dimanche de 11 heures à 20 heures. Le tarif d'entrée est de 4 €.

De nombreuses dispositions sanitaires ont été prises pour respecter les règles de sécurité en vigueur.