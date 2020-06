Normandie. Déconfinement : les terrasses sont (enfin) rouvertes !

C'est sans doute le symbole le plus visible de la phase 2 du déconfinement : depuis le lundi 2 juin au matin, les cafés ont rouvert et leurs terrasses accueillent à nouveau des clients. Comme pour célébrer l'événement, la météo est estivale.

"On avait beaucoup d'impatience, ça fait du bien de se retrouver ici", expliquent André, Sylvie, Fabrice, Brigitte, des consommateurs attablés en terrasse parmi d'autres au Grand Balcon à Saint-Lô et au Celtic à Alençon.

Cette réouverture fait aussi bien évidemment la joie de Frédéric et de Sophie, barmans et gérants de ces établissements, qui étaient fermés depuis plus de deux mois. Malgré les mesures de distanciation qui doivent être respectées...