Alençon. Violences conjugales : pendant le confinement, le nombre d'interventions a explosé

Les violences faites aux femmes sont l'un des fléaux qui ont pris de l'ampleur pendant les deux mois de confinement pour cause de Covid-19, avec au niveau national une augmentation de 30 % des cas constatés. La situation est particulièrement dramatique dans l'Orne où les interventions de la police ont augmenté de 32 % et l'augmentation des interventions atteint le chiffre astronomique de + 94 % en zone gendarmerie, hors des grandes agglomérations.

Mais le nombre des plaintes a diminué et le signalement des violences par les victimes confinées n'est pas toujours aisé. Aux freins psychologiques s'ajoutent des freins pratiques. C'est pourquoi dans l'Orne, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) a débuté des permanences dans les hypermarchés, ce qui permet aux femmes battues de faire un signalement en allant faire leurs courses, souvent sans leur conjoint violent. Cette initiative lancée par la Secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa doit aussi permettre à tout témoin de faire part de ce qu'il voit ou entend. La première de ces permanences dans l'Orne a eu lieu vendredi 29 mai à l'hypermarché Leclerc de Flers.

"Le nombre de cas a augmenté mais le nombre des plaintes a diminué. Il nous faut trouver de nouveaux outils à l'occasion du déconfinement", explique Christine Royer, sous-préfète d'Argentan et référente sur les violences faites aux femmes dans l'Orne.

"On a eu jusqu'à trois interventions en flagrant délit par semaine", témoigne la capitaine Stéphanie Mérot, chef de la sûreté urbaine sur le secteur de Flers, qui constate que "le parquet a souvent eu des réponses très fermes, avec mandat de dépôt pour le conjoint violent".

"Victimes ou témoins de violences conjugales, contactez le 17", c'est le message qui est imprimé en bas de chaque ticket de caisse. "Quand on entend les chiffres, nous ne pouvons être que mobilisés", précise Mickaël Gaultier, patron de l'hypermarché.

Une nouvelle permanence du CIDFF aura lieu mercredi 3 juin au Leclerc de L'Aigle. Puis dans la même enseigne de grande distribution, le vendredi 12 juin à Alençon. Une autre est aussi prévue à Argentan. La sous-préfète invite les autres enseignes de la grande distribution à s'inscrire dans cette démarche citoyenne, qui s'ajoute au dispositif déjà en place : numéros téléphoniques dédiés (114, 17, 39 19), la plateforme nationale, les pré-plaintes, ainsi que plus récemment, le relais d'alerte mis en place dans les pharmacies.