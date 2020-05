Le Tréport. Un voilier de 11 mètres s'échoue

Les pompiers ont porté assistance, le samedi 30 mai, au niveau du Quai François 1er du Tréport (Seine-Maritime), à un voilier de 11 mètres, qui s'était échoué sur la vase lors de la marée basse. Il était donc couché sur le flanc gauche et empêchait toute entrée et toute sortie au niveau du port. Des sapeurs-pompiers spécialisés dans le sauvetage aquatique ont été engagés, à 14h30, pour sécuriser l'opération de levage et de remorquage du bateau. Il n'y a aucune victime, pas d'épisode de pollution non plus.