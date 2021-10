Rouen. Les Dragons de Rouen officialisent les signatures de plusieurs joueurs

Après plusieurs semaines de calme plat au niveau des annonces, la direction des Dragons de Rouen a mis la machine à officialisations en marche et depuis plusieurs jours, c'est l'enchaînement. Ainsi, on a appris que Loic Lampérier qui était toujours sous contrat officiera bien chez les Jaunes et Noirs la saison prochaine en compagnie d'un autre attaquant, Anthony Guttig lui aussi toujours sous contrat. Le staff rouennais à annoncé également sa première recrue en provenance des Scorpions de Mulhouse Rolands Vigners le meilleur pointeur du club Alsacien et a aussi fait resigné le jeune attaquant formé à Rouen Vincent Nesa (notre photo) pour une saison supplémentaire, la sixième. Et ce n'est que le début !