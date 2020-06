Caen. Nouveau food truck "Hay ça sent bon ici"

Un nouveau food truck parcourt les routes de Caen et ses alentours. Lorenza Hay propose de la restauration rapide à emporter, après deux longs mois d'attente durant lesquels elle a dû se reposer sur ses économies. Au menu : burgers, paninis, sandwichs et salades. Lorenza utilise des produits frais et locaux. "Pour le pain et la viande, je fais appel à des producteurs du coin. Les frites sont fraîches et les desserts faits maison", précise-t-elle.

Retrouvez son chemin sur la page Facebook "Hay ça sent bon ici".