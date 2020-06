Calvados. Le devoir de mémoire résiste au Covid-19

C'est inhabituel. À l'approche du 6 juin, les abords du centre Juno Beach sont déserts. Louis Lebel, responsable accueil au musée de Courseulles-sur-Mer, a pourtant encore en tête l'agitation qui y régnait il y a tout juste un an. "Ces deux derniers mois rendent presque inimaginable ce que l'on a vécu lors du 75e anniversaire du Débarquement." Car en 2020, la pandémie du Covid-19 rend impossible l'organisation des traditionnels hommages. Il y aura bien une cérémonie, mais en comité restreint, à huis clos. Les vétérans ne viendront pas, mais ils ne seront pas oubliés. "On se le doit, notamment pour toutes les familles canadiennes qui ne pourront pas faire le voyage", estime Nathalie Worthington, directrice du centre. Les mairies du secteur historique de Juno Beach suivront le mouvement. À 11 heures, le samedi 6 juin, les cloches des églises résonneront à la volée. "C'est une idée qui m'est venue de Montréal où, pendant le confinement, toutes les cloches sonnaient." Une initiative similaire est prévue en secteur américain. "Nous capterons ce son et la cérémonie pour les partager sur les réseaux sociaux à 13 heures", poursuit la directrice. Le musée a aussi prévu des expositions virtuelles sur son site internet.

Des cérémonies d'hommage

sur Facebook

À Caen, l'association Westlake Brothers Souvenir a aussi mobilisé ses forces sur Internet. Plus de 80 jeunes, de 13 à 25 ans, organisent une quinzaine de cérémonies entre avril et juin. Elles ont toutes été annulées. "On a donc réinventé une nouvelle forme de cérémonie : des vidéos, publiées tous les deux ou trois jours sur Facebook", explique Charlotte Girard, vice-présidente. Le déroulé est toujours le même : un jeune lit un texte en français, sa traduction en anglais, puis l'hommage se termine en chanson. "Samedi, nous posterons une vidéo toutes les heures. On va aussi demander à nos adhérents de se déplacer sur un monument et de se prendre en photo", poursuit la jeune femme de 22 ans.

Christophe Collet et Charlotte Girard sont membres de Westlake Brothers Souvenir, association mobilisée depuis le confinement via Facebook. -

Pour Christophe Collet, l'un des rares adultes membres des Westlake Brothers, "c'est une façon originale de montrer que, Covid-19 ou pas, le devoir de mémoire, c'est avant tout quelque chose que l'on porte dans son cœur". Si l'association espère reprendre au plus tôt ses activités classiques, elle imagine que ce type d'hommage numérique pourrait se multiplier à l'avenir, à mesure que les témoins de la guerre disparaissent.

Des initiatives privées se multiplient, à l'image des sonneurs de l'Auld Alliance Pipe Band Normandy. Certains d'entre eux ont entonné des airs de cornemuse, le samedi 30 mai, notamment à l'Abbaye d'Ardenne où furent massacrés des soldats par les SS. L'un d'eux explique : "Même si la situation actuelle est compliquée, ce serait dommage de les oublier."

Des sonneurs de l'Auld Alliance Pipe Band Normandy se sont recueillis en musique samedi 30 mai. - Auld Alliance Pipe Band Normandy