L'incroyable buzz autour d'un non-bug Facebook

De nombreux médias français ont relayé, lundi 24 septembre, une rumeur selon laquelle des messages privés datant de 2007 à 2010 seraient publiés sur les profils de nombreux internautes et ainsi visibles de tous leurs amis. Les réseaux sociaux et même le gouvernement français se sont rapidement emparés de l'affaire.

En réalité, il s'agirait de messages, à titre personnel, postés directement sur les murs des principaux intéressés (de type "joyeux anniversaire", "comment tu vas aujourd'hui ?") et non pas échangés via la messagerie du réseau social. Des internautes ont pu être abusés par une énième mise à jour des profil Facebook, donnant plus de visibilité à ces messages de mur à mur n'ayant toutefois jamais été privés.

Aucune capture d'écran ne fait par ailleurs état de la publication avérée d'un message envoyé en privé rendu public sur un journal. Les abonnés à Facebook sont d'ailleurs invités à faire le test : trouver un message privé à la fois stocké dans sa messagerie et sur son mur. Pour le moment, aucun cas avéré n'a été prouvé.

Quelques heures après que la rumeur soit partie de France, Facebook a dû se fendre d'un communiqué pour démentir l'apparition d'un quelconque bug.