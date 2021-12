Offrez le premier clavier "Emoji" à l'un de vos proches !

Si vous avez un geek dans votre entourage, un accroc aux réseaux sociaux, je pense que le cadeau idéal c'est le clavier Emoji.

C'est Le tout premier clavier d'ordinateur intégrant les fameux smileys qui permettent de partager ses émotions. Il est possible d'ajouter des coeurs dans vos mails, des smileys qui sourient dans vos messages sur les réseaux sociaux...

3 versions sont proposées : le standard avec 47 emoji, le double avec 94 emoji et le pro avec plus de 120 symboles.

Les claviers s'activent en bluetooth et les emoji eux sont utilisables après avoir actionné une touche et sont compatible avec Mac OS X et Windows 10.

Pour le pré-commander, comptez entre 46 et 92 euros sur le site emojiworks.co.