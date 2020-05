Le Havre. Les artisans créateurs veulent retrouver leurs marchés

Les artisans créateurs sont inquiets. Face à toutes les annulations d'événements, comme les marchés de créateurs, leur situation économique interroge. Au Havre, le collectif Bidules Chouettes regroupe 33 artisans et créateurs du Havre et de Rouen.

Ils se retrouvent en grande difficulté. Ils ne comprennent pas l'annulation des événements alors que les marchés alimentaires sont à nouveau autorisés et que les magasins peuvent ouvrir. Les marchés représentent jusqu'à 70 % de leur chiffre d'affaires. Le collectif a même réalisé une charte pour organiser leurs événements en respectant les règles sanitaires.

Au Havre, le collectif demande à la mairie de revenir sur sa décision d'annuler le marché de l'Été des Créateurs, place Carrée, et rue de Paris, les samedi 27 et dimanche 28 juin. Il espère que le marché d'automne des créateurs, à la salle François-1er, le dimanche 27 septembre et le marché de Noël des créateurs, au Magic Mirrors, les samedi 19 et dimanche 20 décembre seront maintenus.