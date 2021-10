Manche. D-Day : le Département appelle les habitants au pavoisement

Il n'y aura pas de grands rassemblements pour raison sanitaire pour les commémorations du 6 juin 1944. Mais le Conseil départemental de la Manche invite les habitants à pavoiser leurs habitations avec les couleurs des libérateurs alliés afin de célébrer le sacrifice de ces soldats il y a 76 ans, alors que les souvenirs du 75e sont encore très présents.

Marc Lefèvre est le président du Conseil départemental de la Manche.

Les habitants seront également invités à faire remonter leurs photos d'archives via les réseaux sociaux du Département.

De plus, l'idée de pavoiser les maisons fait son chemin : dans le Calvados, les offices de tourismes de la côte de Nacre seront pavoisés les 6 et 7 juin… et ils invitent les habitants à faire de même sur leurs maisons.