Tendance Confidences. La fête de la Pentecôte, c'est quoi ?

La force de l'Esprit de Dieu

La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Égalise. À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l'Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal qui dure sept semaines. Lors de la Pentecôte, l'Égalise est constituée, non par une volonté humaine, mais par la force de l'Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées.

Don pour tous les hommes

Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d'autres récits de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l'Esprit Saint sur ceux qui étaient présents. La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l'Esprit permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ : être ses témoins " jusqu'aux extrémités de la terre" (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut.

Le Sacrement de l'Effusion de l'Esprit !

Parce qu'il trouve sa source dans l'événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l'évêque impose les mains sur chacun des confirmands, manifestant par ce geste le don de l'Esprit.

