Musique. Après 40 ans de carrière, Indochine annonce deux nouveaux albums

Né en 1981, le groupe Indochine fêtera ses 40 ans en 2021. 40 ans de carrière et autant d'années de hits qui ont marqué la musique française.

Pour l'occasion, Indochine dévoilera avant la fin de l'été deux singles collection : deux albums proposant des rééditions des plus grands succès du groupe. Le premier opus retracera les années 2001 à 2021 et le second les années de 1981 à 2001. Pas moins de 50 hits sont à retrouver sur ces deux albums.

Depuis le mardi 26 mai, vous découvrez d'ailleurs le single anniversaire Célébrations sur votre radio Tendance Ouest.