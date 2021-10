Caen. Segur de la santé : "La politique de fermeture de lits n'est plus tenable"

Lundi 25 mai, lors du lancement du "Ségur de la santé", Edouard Philippe a évoqué plusieurs points de changement afin de repenser le système de santé. Parmi eux, la revalorisation salariale, un point très attendu par les soignants : "Les internes travaillent en moyenne 60 heures par semaine et gagnent 1 552 €. On est bien en dessous du smic horaire, on pense que c'est peu pour l'investissement et le niveau de qualification", indique Sacha Weber, interne au CHU de Caen et président du syndicat des internes de Basse-Normandie.

"Il faut mettre fin aux économies sur la santé"

Autre point qui crispe les esprits, les moyens accordés à l'hôpital public. Un point qui résonne particulièrement à Caen où le projet du nouveau CHU prévoit la suppression de 200 lits. "Il faut mettre fin aux économies sur la santé. La politique de fermeture de lits n'est plus entendable. On voit bien à la sortie de cette crise que ce n'est plus tenable. Au CHU de Caen, on ne voit pas comment c'est possible." Le mardi 19 mai, le gouvernement avait d'ailleurs été interpellé par les soignants du CHU et des parlementaires.