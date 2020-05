Flers'Agglo. Les bureaux d'information touristique rouvrent

Le déconfinement se poursuit dans l'Orne. Vendredi 29 mai, les bureaux d'information du tourisme de Flers'Agglo rouvrent, à la Roche d'Oëtre, à Flers, à La Ferté-Macé et à Briouze. Le port du masque est conseillé. Ouverture à la Roche d'Oëtre tous les jours de 14h à 18h. À Flers et à La Ferté-Macé, du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h. A Briouze, le lundi de 9h30à 12h30, le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h30 et le vendredi de 16h à 18h30.