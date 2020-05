Rouen. Loic Lampérier toujours chez les Dragons de Rouen

Malgré un calme plat du coté du recrutement des Dragons de Rouen (Seine-Maritime), l'annonce a été faite par la direction du club de la prolongation du contrat de l'attaquant international français Loic Lampérier.

Après le jeune gardien Valentin Duquenne qui change de catégorie pour évoluer avec les pros, c'est l'attaquant âgé de 30 ans, natif de Mont-Saint-Aignan qui a effectué l'ensemble de sa carrière dans le club jaune et noir avec deux passages dans le club de Briançon et disputera donc sa douzième saison sur les bords de Seine. Avec 452 matches au compteur, l'assistant capitaine pourrait devenir le deuxième joueur le plus capé de l'histoire après Marc-André Thinel à l'issue de la prochaine saison.