Orne. Covid-19 : un décès supplémentaire dans le département

Mardi 26 mai au soir, on dénombrait 419 personnes hospitalisées pour Covid-19 en Normandie (-14 en 24 h) dont 25 en réanimation (- 2 en 24 h). En revanche, dans le département de l'Orne, on dénombre désormais 54 hospitalisés (soit + 2 en 24 h), dont 3 en réanimation (chiffre inchangé depuis plus d'une semaine). Une personne supplémentaire est décédée dans un hôpital de l'Orne, soit 37 depuis le début de l'épidémie. 187 (+ 2 en 24 h) personnes sont désormais rentrées à leur domicile.