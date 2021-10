Roller-hockey : les Conquérants se rassurent

Candidat au maintien en Ligue Elite, comme son adversaire du soir, le RSH Caen ne s'est pas fait surprendre sur le petit terrain du promu. "C'était l'archétype des matchs sur petit terrain, avec des buts de tous les côtés, reconnaît le quadruple buteur et entraîneur Antoine Rage. C'est difficile de contrôler le jeu et de mettre une tactique en place. On avait vraiment bien préparé ce match et on a su mettre beaucoup d'intensité d'entrée de jeu en étant très agressifs."

Auteur du premier but après seulement 1'40 de jeu, Caen n'a jamais été mené et a fait la course en tête dans de grandes largeurs malgré une petite frayeur en fin de match. Place désormais à trois cols consécutifs, le premier samedi 29 septembre à domicile contre Rouen.