Alors on joue à PES 2013 ou FIFA 13 ?

FIFA Soccer 13 et Pro Evolution Soccer 2013

FIFA Soccer 13 (360 PC PS3; 3DS PS2 PSP Wii Vita)

Europe : 28 septembre, 3+

L'opus annuel de FIFA Soccer affiche Lionel Messi sur sa pochette internationale, inaugure divers services dérivés en ligne et sur les réseaux sociaux, et ajoute de nombreuses amélioration dans le jeu lui-même (contrôle du ballon, dribble, coups francs).

Prix pour les versions 360 et PS3 :69€

Moins cher sur PC et les autres consoles

ea.com/fifa-soccer-13

Pro Evolution Soccer 2013 (360 PC PS3; 3DS PSP PS2)

Europe : 20 septembre, 3+





PES est de retour avec une multitude d'améliorations dans le but de gagner du terrain sur son rival FIFA (le roi de la simulation de foot d'après Eurogamer et TheSixthAxis). L'attaque et les tactiques défensives ont été dopées, et le mode Master League est plus profond que jamais.

Prix pour les versions 360 et PS3 : 69€

Moins cher sur PC et les autres consoles

konami-pes2013.com