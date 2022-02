Les dernières infos de PES 2013

Pour la PlayStation 3, les joueurs devront en passer par le PlayStation Network pour télécharger cette démo, tandis que leurs homologues sur Xbox 360 auront recours au Xbox Live. Enfin, les joueurs sur PC devront se rendre sur le site internet officiel de PES 2013 pour obtenir la démo.

Les joueurs évolueront avec une équipe à choisir parmi huit pour cette démo : L'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Italie pour les équipes nationales; Santos FC, SC International, Fluminense et Flamengo pour les clubs. Entièrement intégrées sous licence, ces équipes virtuelles comptent donc parmi leurs joueurs les "vrais", qui évoluent sur les terrains du monde entier.

En termes de technologie, cette démo permettra d'appréhender des nouveautés au rang desquelles on recense le Pro-Active AI, qui assure une "authenticité" des déplacements, et le système Player ID, censé faire en sorte que les joueurs se déplacent et jouent de la même manière que leurs homologues réels. Konami promet par ailleurs "une liberté totale de mouvement pour chaque passe, tirs et aussi sur chaque contrôle".