Entreprise. Du gazon en rouleau au Fresne-Camilly

La technique est simple pour le particulier. "Il n'y a plus qu'à préparer la terre, dérouler la bande et le gazon est prêt immédiatement", indique Simon Madelaine. La société "Les Gazons de Camilly" propose à la vente du gazon de plaquage, un gazon naturel sous forme de rouleau. Ce gazon est au préalable tondu quotidiennement et arrosé pour éviter la présence de mauvaises herbes. Possédant un terrain de 10 000 m², il passera à 20 000 m² l'année prochaine. Plus d'informations sur la page Facebook "Les Gazons de Camilly".