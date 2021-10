Handball, Nationale 1. Les Vikings du Caen Handball poursuivent leur mue

Les dirigeants du Caen Handball veulent enclencher un nouveau cycle et leurs premiers recrutements vont en ce sens. Après Emilien Deschamps, deux produits de la formation normande se retrouveront sous les ordres de Roch Bedos la saison prochaine : Thomas Ferron et Paul Boilay. Dans un registre de leader, l'ailier gauche de 23 ans Alexian Trottet (notre photo) débarque de Saint-Raphaël (Starligue) tandis qu'il y a quelques jours, la dernière incertitude parmi les "anciens" du club a été levée : le gardien Jordy Jacoby évoluera encore à Caen la saison prochaine. Il marche ainsi dans les pas de Jordan Allais, Maxime Langevin, Nabil Slassi et Mathias Créteau, tous prolongés.