Basket (N1). Le Caen Basket Calvados version 2020-2021 prend forme

Après l'annonce des prolongations de ses cadres les plus efficaces de la dernière saison, le Caen Basket Calvados et a divulgué les noms de ses trois premières recrues. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choix opérés par l'état-major cébéciste, Fabrice Courcier en tête, sont d'ores et déjà prometteurs. Deuxième meilleur marqueur de Nationale 1 la saison dernière, l'ailier de 26 ans Jérémy Ricard-Dorigo débarque d'Orchies. Dans un autre registre, l'international sénégalais Moïse Diamé arrive au poste de pivot. Enfin, pour renforcer sa raquette, le club calvadosien s'est également attaché les services de Georgi Korsantia, international géorgien de 22 ans, ailier fort ou pivot et spécialiste du rebond.