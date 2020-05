Caen. Cas de Covid à l'école de la Haie Vigné : 26 cas contacts testés négatifs

Une Atsem de l'école de la Haie Vigné à Caen, avait été déclarée positive au Covid-19 mardi 19 mai. "L'agent avait été arrêté le 12 mai dernier et maintenu en arrêt de travail médical après un premier test négatif le 13 mai" précise la Préfecture du Calvados ce dimanche 24 mai. Depuis, 27 personnes (14 élèves, 4 enseignants et 9 personnels municipaux) ont été testées entre le jeudi 21 et le vendredi 22 mai. Sur les 27 cas contacts mis en quatorzaine, 26 d'entre eux ont obtenu un résultat négatif au Covid-19. "Le dernier prélèvement a été réalisé à nouveau pour des raisons techniques ; les résultats seront connus sous peu", précise la Préfecture du Calvados.

"Au regard de l'efficacité des mesures prises pour casser rapidement la chaîne de contamination, les mesures de quatorzaine mises en place seront maintenues, soit 14 jours de maintien à domicile après les derniers échanges datant du 12 mai. L'ensemble des personnes contact pourront reprendre leur vie professionnelle et sociale à compter du 27 mai", conclut la Préfecture du Calvados.