Orne. Joaquim Pueyo s'inquiète du sort des aides à domicile

Mardi 19 mai, le député de l'Orne Joaquim Pueyo a interrogé la secrétaire d'État à la santé sur les aides à domicile. Le parlementaire a précisé qu'il avait déjà interrogé le gouvernement à ce sujet en février 2019, et qu'il lui avait alors été répondu qu'une mission d'étude avait été confiée à la direction générale de la cohésion sociale. "Qu'en est-il ?", a interrogé le parlementaire. "Quel est le calendrier du projet de loi sur la dépendance ?" Christelle Dubos l'a assuré d'évolutions "très rapides", ajoutant que les travaux "sont en cours", et que, concernant l'évolution des rémunérations, "les échanges se poursuivent avec les départements". Bref, toujours rien de concret et il faudra probablement revenir une troisième fois à la charge.