Normandie. Des microcoupures électriques en série à cause… du sel !

Ce sont des faits relativement exceptionnels.

Depuis plusieurs jours, le réseau d'électricité de Normandie connaît par endroits des perturbations : des microcoupures de 0,3 seconde, qui surviennent principalement la nuit. "Entre 2 heures et 7 heures du matin", explique l'opérateur ce mardi 19 mai. L'origine ? Un air chargé en sel depuis le coup de vent qui a récemment touché la Manche et le Calvados. "La conjugaison du sel qui s'est déposé sur les isolateurs à l'humidité de la nuit et la rosée du matin rend les isolateurs moins efficaces : des mécanismes de protection se déclenchent et engendrent des interruptions de distribution électrique." Dans la Manche, les secteurs les plus touchés sont ceux de Canisy, Moon-sur-Elle, Dangy, Hébécrevon, Saint-Samson-de-Bonfossé, Pont-Hébert, Saint-Jean-de-Daye, Auvers, Méautis, Sainte-Marie-du-Mont, Feugères, Gorges, Hauteville-la-Guichard, Lessay, Pirou, Sainteny, Créances et Saint-Sauveur-Villages. Dans le Calvados, le phénomène touche principalement la Côte de Nacre, de Ouistreham à Isigny-sur-Mer, et les secteurs de Vouilly, Mandeville-en-Bessin, La Cambe, Lison, Livry dans le Bessin.

Une chaîne double isolateurs amorcée avec fuite par l'axe. - Enedis

Là où il le faut, les équipes d'Enedis interviennent pour remplacer les isolateurs endommagés. La pluie devrait ensuite "nettoyer naturellement les isolateurs".