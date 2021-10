Seine-Maritime. L'association Enfance handicap 76 propose son soutien aux parents

Offrir un peu de répit aux parents d'enfants handicapés. C'est ce que propose l'association Enfance handicap 76, avec le soutien du CHU de Rouen, grâce à une initiative solidaire.

Fatigue des familles

Il s'agit notamment de faire face à la fermeture prolongée de certains établissements spécialisés depuis le confinement. "Ça crée un épuisement physique et psychologique des familles, explique Mélanie Vauchel, la fondatrice de l'association. Les enfants sont aussi très perturbés car leur quotidien est modifié et le fait de ne pas sortir ou d'être limité, crée des difficultés et peut exacerber des comportements problématiques."

Mélanie Vauchel Impossible de lire le son.

Une dizaine de bénévoles, qui travaillent dans le milieu médical ou paramédical, donnent ainsi de leur temps pour permettre aux parents de retrouver un peu de temps pour eux, tout en faisant bénéficier les enfants d'un encadrement adapté.

Les bénévoles impliqués

"Ils veulent apporter une aide et ils ont conscience des difficultés que peuvent traverser les parents", poursuit Mélanie Vauchel.

Mélanie Vauchel Impossible de lire le son.

Elle espère que l'initiative se développera également au-delà de la Métropole de Rouen, en touchant aussi d'autres villes comme Le Havre pour permettre, là aussi, de venir en aide aux parents qui en ont besoin.