Cherbourg-en-Cotentin. Plages, parcs et jardins seront accessibles dès samedi

Les habitants de Cherbourg-en-Cotentin vont pouvoir prendre un bon bol d'air ce premier week-end de déconfinement. Les trois plages de la commune nouvelle, celles de Querqueville, de Colllignon à Tourlaville et de la Saline à Equeurdreville seront de nouveau accessibles à partir du samedi 16 mai, de 6 heures à 19 heures.

Cette réouverture est conditionnée : interdiction d'étendre sa serviette, il ne faudra pas être statique. La promenade est autorisée, tout comme la course, les activités nautiques dans et sur l'eau, la pêche et la pêche à pied, la balade équestre, sans oublier la baignade, pour les plus courageux !

Les parcs et jardins, qui devaient initialement ouvrir lundi 18 mai, seront finalement accessibles dès le samedi également.

Les aires de jeux seront cependant interdites au public et les toilettes publiques resteront fermées, pour des raisons de sécurité sanitaire.