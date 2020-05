Condé-sur-Sarthe. Covid-19 : reprise des parloirs au centre pénitentiaire

Après deux mois de confinement, les parloirs reprendront durant le week-end des 16 et 17 mai au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon. Pour la dizaine de parloirs prévus, un surveillant assistera à chaque rencontre entre le détenu et un membre de sa famille, pour s'assurer que les mesures de distanciation sont bien respectées.

Les surveillants se disent surpris, "car l'administration sait très bien que certaines familles viennent de plus de 100 kilomètres sans respecter les restrictions Covid, mais elle ferme les yeux", explique Grégory Ducroc de FO-Pénitentiaire. En réunion de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le jeudi 14 mai, avec l'autre syndicat Ufap, il avait plaidé pour une reprise des parloirs le 2 juin. Leur demande a été rejetée, au motif, explique l'administration pénitentiaire, que "cette réouverture des parloirs est décrétée nationalement, partout à la même date". Désormais, des entreprises de nettoyage et de désinfection interviendront dans le centre pénitentiaire ornais, y compris le week-end.